BMW iX3: o primeiro de uma nova era

André Couceiro, Product Trainer da BMW explica todos os detalhes do novo BMW iX3 e a estratégia da marca para a sustentabilidade.

Com uma autonomia até 460 km e um consumo de energia elétrica a partir de 18,5 kWh/100 km, o BMW iX3 define novas referências, ao poder carregar até 80% em cerca de 34 minutos. Isto significa menos tempo de paragens e, claro, viagens mais curtas e confortáveis sempre que as fizer ao volante do seu BMW iX3. Acredite, conduzi-lo vai ser uma experiência única.

O BMW iX3 é provavelmente o veículo que melhor espelha a estratégia de sustentabilidade do BMW Group, graças à sua taxa de reciclagem de 95%. O seu interior é constituído em 30% por “kenaf”, um material obtido a partir do hibisco, uma planta de crescimento rápido. Para produzir os materiais têxteis, usamos um fio especial e inovador fabricado a partir de granulado com origem em garrafas de plástico reciclado.