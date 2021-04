Toyota para além das emissões baixas

Com planos para lançar 40 veículos eletrificados novos ou atualizados até 2025, o fabricante nipónico oferece a mais vasta gama de grupos propulsores com bateria elétrica.

Há mais de 20 anos, o objetivo de zero emissões inspirou a Toyota a introduzir o primeiro automóvel híbrido do mundo. Essa motivação continua atualmente com os híbridos Plug-In, os veículos com bateria elétrica de zero emissões e com a introdução de automóveis movidos a hidrogénio.. Dessa forma, todos poderão usufruir da tecnologia certa, na altura certa e que respondam às suas necessidades.

Ricardo Amaral, diretor de Marketing, Comunicação e Produto da Toyota Portugal explica neste vídeo os objetivos traçados pela marca para ir além das zero emissões e destaca que em Portugal 67% do total das viaturas ligeiras que comercializam são híbridas.